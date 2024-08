FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eon haben am Mittwoch ihre moderaten Anfangsverluste am Nachmittag deutlich ausgeweitet. Sie fielen wieder unter die 200-Tage-Linie, die als längerfristiger Trendindikator gilt und die Papiere des Stromerzeugers in den vergangenen Monaten mehrfach nach unten hin abgesichert hatte. Zuletzt sackte der Eon-Kurs um 3,4 Prozent auf 11,97 Euro ab. Damit ist im bisherigen Jahresverlauf die Kursbilanz mit minus 1 Prozent wieder leicht negativ.

Das mildere Wetter und der Wegfall von Einmaleffekten sorgten beim Energieversorger im ersten Halbjahr für einen Ergebnisrückgang. Während der operative Gewinn im Netzgeschäft nahezu auf dem Niveau des Vorjahres blieb, ging er im Energievertrieb deutlich zurück. Der Umsatz fiel um rund ein Viertel.

Dennoch zeigten sich die Analysten überwiegend zufrieden mit den Zahlen. Operativ habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Olly Jeffery von der Deutschen Bank. Bernstein-Analystin Deepa Venkateswaran hob die starke Bilanz hervor und die Aussage des Konzernchefs, dass die Eigenkapitalrendite auf internationales Niveau angehoben werden müsse.

Das erste Halbjahr des Energieversorgers lege nahe, dass dieser auf gutem Weg ist, seine Jahresziele und auch die Konsenserwartungen zu erfüllen, schrieb Goldman-Experte Alberto Gandolfi./edh/jsl/jha/