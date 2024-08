FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Hypoport nach Zahlen zum zweiten Quartal von 238 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Jochen Schmitt monierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Bewertung der Aktie des Finanzdienstleisters, die ihn weiterhin vorsichtig stimme. Für das laufende Jahr reduzierte er seine operative Gewinnschätzung (Ebit) und auch in den Folgejahren habe es Kürzungen gegeben./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2024 / 07:58 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2024 / 07:58 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005493365