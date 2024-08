"Der Aktionärsbrief"

5 % Umsatzzuwachs auf 18,9 Mrd. € gehen in Ordnung. 3,03 Mrd. € Gewinn im Industriegeschäft (+ 11%) liegen über den Taxen von 2,83 Mrd. € bei 16,5 % Marge nach 15,4 % im Vorjahr. Starke Ergebnisse in den Segmenten Software (trug im 3. Quartal die Marge von Digital Industries) und Infrastruktur kompensieren Schwächen in der Fabrikautomatisierung. 16 % Auftragsminus klingen dramatisch, beruhen aber auf Sondereffekten durch Großaufträge im Vorjahr in der Zugsparte. Digital Industries dürfte über das geamte Jahr 23/24 rd. 10 % an Umsatz verlieren. Hier bedarf es einer Trendwende für Kurse über 200 €. Haltenswert.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief, Ausgabe 33.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Technische Erholung läuft- HANNOVER RÜCK: Wie ein Schweizer Uhrwerk- ADMA BIOLOGICS auf Wachstumskurs- Lupe: Europäische Infrastrukturwerte