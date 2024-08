Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor lokal schweren Gewittern mit heftigem Starkregen in großen Teilen Deutschlands.



Betroffen sein können Sachsen, Baden-Württemberg, bald auch Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, später auch Bayern sowie eventuell Hessen und Thüringen, teilten die Meteorologen in Offenbach am Mittwoch mit. In der Nacht könne dann eine Verlagerung nach Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen stattfinden.



Als Auswirkungen des Unwetters sind Überflutungen von Kellern und Straßen möglich, so der DWD. Örtlich könne es auch zu Blitzschäden und Hagelschlag kommen.



"In schwül warmer und extrem feuchter Subtropikluft bilden sich immer mehr kräftige Schauer und Gewitter, die langsam ziehen und vor allem heftigen Starkregen bringen", so die Meteorologen.