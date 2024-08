Die Walmart-Aktie verzeichnet in diesem Jahr einen beeindruckenden Anstieg von über 30%, was die positive Entwicklung des Einzelhandelsriesen widerspiegelt. Dieser Erfolg basiert auf mehreren Faktoren, darunter Investitionen in künstliche Intelligenz und Automatisierung, die die Gewinnmargen steigern sollen. Das Unternehmen hat auch sein E-Commerce-Geschäft erfolgreich ausgebaut und seine Werbeeinnahmen gesteigert. Besonders hervorzuheben ist die Übernahme eines Smart-TV-Herstellers, die das Werbepotenzial weiter erhöht.

Ausblick auf Quartalszahlen

Für das zweite Quartal wird ein Umsatzwachstum von etwa 4% erwartet, während der Gewinn pro Aktie voraussichtlich um 6% steigen wird. Analysten prognostizieren eine positive Entwicklung, basierend auf dem Erfolg der Niedrigpreisstrategie und der starken Marktposition des Unternehmens. Trotz einiger Herausforderungen im Einzelhandelssektor bleibt die Walmart-Aktie für Investoren attraktiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das weiteres Wachstumspotenzial andeutet.

