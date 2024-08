EQS-Ad-hoc: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Mister Spex SE startet Transformations- und Restrukturierungsprogramm "SpexFocus" und aktualisiert seine Prognose für 2024



14.08.2024 / 18:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Mister Spex SE haben ein Transformations- und Restrukturierungsprogramm für die Jahre 2024 und 2025 verabschiedet. Das Unternehmen geht davon aus, dass das Transformations- und Restrukturierungsprogramm zu einer Steigerung des EBITDA (inkl. Miete) von mehr als 20 Millionen Euro führen wird, wobei die Auswirkungen hauptsächlich in den Jahren 2025 und 2026 erwartet werden. Basierend auf der aktuellen Planung wird der gesamte Kapitalabfluss für das Programm voraussichtlich rund 9 Millionen Euro betragen. Der Großteil fällt im zweiten Halbjahr 2024 an. Im Rahmen des Programms wird Mister Spex alle internationalen Filialen schließen und die Personalkosten reduzieren.



Zudem liegen die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 unter den Erwartungen des Unternehmens, bleiben aber innerhalb des Prognosebereichs, wenn auch am unteren Ende. Vor diesem Hintergrund sowie dem Restrukturierungs- und Neupositionierungsprogramm, das die zweite Jahreshälfte beeinflusst, passt Mister Spex seine Prognose für 2024 an.



Bisher erwartete das Management ein geringes bis mittleres Nettoumsatzwachstum und eine bereinigte EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen erwartet nun einen Nettoumsatz zwischen 230 und 210 Millionen Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen +1 % und -4 % für das Gesamtjahr.



Ende der Insiderinformation



14.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com