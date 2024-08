Die US-Börsen präsentieren sich auch am Mittwoch freundlich, trotz des abgeschwächten Preisauftriebs in den USA fehlt aber der ganz große Schwung. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 legen im frühen Handel jeweils 0,5 Prozent zu.Unter Druck stehen heute einige Titel, die noch am Dienstag zu den großen Gewinnern zählten. Darunter Starbucks, die aktuell gut vier Prozent verlieren und damit derzeit das Schlusslicht im Nasdaq ...

Den vollständigen Artikel lesen ...