© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-E



Nicht mehr Tesla, sondern Super Micro Computer ist laut der Research-Firma Hazeltree jetzt der am stärksten geshortete US-Large-Cap.Laut einer Studie des Research-Hauses Hazeltree ist im Juli nicht mehr der E-Fahrzeughersteller Tesla, sondern Super Micro Computer die am stärksten geshortete Large-Cap-Aktie der USA gewesen. Super Micro Computer - der neue Liebling von Leerverkäufern Im Ranking der in Kalifornien beheimateten Analysten erzielte Super Micro Computer einen Score von 99 Punkten nach 82 Zählern im Juni. Gebildet wird die Bewertung aus einer Kombination von Leerverkaufsquote und Handelsaktivität. Auf Platz 3 liegt Tesla mit einem, wie es Hazeltree nennt, Crowdedness-Wert von 94 …