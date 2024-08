Die Aktie von Super Micro Computer steht derzeit im Mittelpunkt des Interesses von Leerverkäufern. Laut einer aktuellen Studie des Researchhauses Hazeltree hat das Unternehmen Tesla als am stärksten geshortete Large-Cap-Aktie in den USA abgelöst. Mit einem "Crowdedness-Score" von 99 Punkten führt Super Micro Computer nun die Liste an, gefolgt von Chevron und Tesla.

Kursrückgang und Handelsaktivität

An der NASDAQ verzeichnete die Super Micro Computer-Aktie zuletzt einen Rückgang von 2,5 Prozent auf 553,32 USD. Trotz des aktuellen Kursrückgangs liegt die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 227,00 USD. Die hohe Handelsaktivität und das gestiegene Interesse der Leerverkäufer deuten auf eine erhöhte Volatilität hin, die Anleger aufmerksam beobachten sollten.

Super Micro Computer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...