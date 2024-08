Berlin (ots/PRNewswire) -- Die globale Mobilitätsplattform Omio wird künftig nicht nur Zug-, Bus- und Fährfahrten anbieten, sondern auch Flüge mit Ryanair- Omio kooperiert mit Ryanair, um Reisenden die Möglichkeit zu geben, Flüge direkt über die Omio-App zu buchen- Diese Vereinbarung stärkt die Position von Omio als führende Reiseservice-Plattform in Europa und der WeltOmio, die weltweit führende Buchungsplattform für Zug-, Flug-, Bus- und Fährreisen, und Ryanair, Europas Fluggesellschaft Nr. 1, geben heute ihre neue Partnerschaft bekannt. Damit kann Omio Reisenden, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis suchen und gleichzeitig bequem reisen möchten, künftig günstige Ryanair-Flüge und noch mehr Auswahlmöglichkeiten anbieten.Die Partnerschaft zwischen Omio und Ryanair setzt neue Maßstäbe in Sachen Reiseerlebnis, denn dank der nahtlosen Integration können Nutzer in Zukunft internationale und Inlandsflüge schnell und einfach direkt über die Omio-App buchen.Veronica Diquattro, Präsidentin im Bereich B2B Europa bei Omio, erklärt:"Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein in unserer Zusammenarbeit mit Ryanair. Demnächst können Reisende direkt über Omio Ryanair-Flüge buchen und haben damit noch mehr Optionen und Auswahlmöglichkeiten. Im Rahmen dieser Allianz kombinieren wir Ryanairs breitgefächertes Angebot an günstigen Flügen mit den umfassenden Reiseoptionen von Omio und kommen unserem Ziel einen ganzen Schritt näher - nämlich Menschen auf der ganzen Welt ein reibungsloses, bequemes und multimodales Reiseerlebnis zu bieten."Die Zusammenarbeit mit Ryanair soll die Stellung von Omio als führende globale Plattform für Bodentransport und multimodale Reisedienstleistungen stärken. Neben einer intensiven Ausrichtung auf einen B2C-Ansatz tragen auch die vielen direkten Partnerschaften, die stetige Ausweitung des Angebots sowie die kundenorientierte Vision des Unternehmens dazu bei, Omio als Reiseplattform Nummer 1 zu positionieren.Dara Brady, CMO bei Ryanair, meint:"Wir sind stolz darauf, unsere neueste 'Approved OTA'-Partnerschaft mit der globalen Beförderungsplattform Omio bekannt zu geben. Dank dieser neuen Kooperation können die Kundinnen und Kunden von Omio die günstigen Flüge von Ryanair buchen - mit der Garantie vollständiger Preistransparenz und mit vollem Zugriff auf ihre Buchung. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Omio und darauf, in den kommenden Monaten die Omio-Nutzerinnen und -Nutzer in unserem marktführenden Flugnetz zu befördern."Mit der Integration von Ryanair setzt Omio seine Wachstumsstrategie fort. Erst kürzlich hat das Unternehmen sein Zugangebot mit FixTrain und FlixBus ausgeweitet und eine B2B-Partnerschaft für die Omio API-Integration mit Iryo (Connecta) und Uber X in Spanien bzw. Großbritannien gelauncht. Diese Partnerschaften sind Teil der laufenden Aktivitäten, mit denen Omio sein Serviceangebot erweitern und seinen Kundinnen und Kunden noch mehr Reiseoptionen anbieten möchte.Über OmioSeit dem Start im Jahr 2013 hilft die Omio Group ihren Kunden, ganz neue Reisemöglichkeiten zu entdecken. Mit unseren beiden vernetzten Plattformen Omio und Rome2Rio sind wir die weltweit führende Plattform zum Suchen, Vergleichen und Buchen von Reisen. Wir helfen Reisenden weltweit, Europa, die Vereinigten Staaten und Kanada mit dem Zug, Bus, Flugzeug und der Fähre zu erkunden.Wir bringen mehr als 1.000 Transportanbieter zusammen; unsere Kunden können in 21 verschiedenen Sprachen und 26 unterschiedlichen Währungen buchen und zahlen. In den letzten zehn Jahren haben wir mehr als 33 Millionen Tickets verkauft.Mittlerweile beschäftigt die Omio Group über 300 Menschen aus mehr als 50 Ländern und hat Niederlassungen in Berlin, Prag, Melbourne und London. Jeden Tag arbeiten wir gemeinsam daran, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen, und bieten unseren Kundinnen und Kunden Reisen, die bewegen. Weitere Infos unter omio.comÜber RyanairDie Ryanair Holdings plc, Europas größte Airline-Gruppe, ist die Muttergesellschaft von Buzz, Lauda, Malta Air, Ryanair und Ryanair UK. Mit einer Flotte von 599 Flugzeugen, von denen weitere 349 Boeing 737 in Auftrag gegeben wurden, verbindet die Gruppe 235 Flughäfen in 37 Ländern und befördert auf über 3.600 täglichen Flügen von 95 Standorten aus ca. 200 Millionen Gäste pro Jahr. Damit wird die Ryanair Group das Passagieraufkommen bis zum Geschäftsjahr 2034 auf 300 Millionen pro Jahr steigern können. Ryanair beschäftigt ein Team von mehr als 27.000 hochqualifizierten Luftfahrtfachleuten, die für die führende operative Leistung in Europa und eine branchenweit führende 39-jährige Sicherheitsbilanz sorgen. Ryanair ist eine der effizientesten großen Fluggesellschaften in Europa. 