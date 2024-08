DJ PTA-Adhoc: Arzneiwerk AG VIDA: ARZNEIWERK AG VIDA GEWINNT WEITEREN INVESTOR FÜR EURO RX ARZNEIMITTEL GMBH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/14.08.2024/23:00) - Die Arzneiwerk AG Vida (ISIN DE000A289B07 / WKN A289B0) hat einen neuen Investor für ihre Beteiligung EuroRX Arzneimittel GmbH ("Euro RX") gewonnen, der eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1 MIO EUR zeichnet. Das Kapital soll insbesondere für die Liquiditätssicherung des Handelsgeschäfts genutzt werden. Die Arzneiwerk AG hat sich auch - wie gegenüber dem existierenden Mitgesellschafter - eine Call-Option auf die Anteile gesichert, so dass ein vollständiger Erwerb der Euro RX möglich ist. Nach dem Vollzug der Kapitalerhöhung hält die Arzneiwerk AG 44 Prozent an der Euro RX.

Arzneiwerk AG Vida ("Arzneiwerk AG") ist ein spezialisierter Arzneimittelversorger, der mit einer digitalisierten Supply Chain die optimale pharmazeutische Versorgung von Patienten gewährleistet. Europaweit werden Medikamente für Krebserkrankungen, Autoimmundefizite sowie Kombinationstherapien der personalisierten Medizin zügig und verlässlich geliefert. Arzneiwerk AG profitiert vom wachsenden Bedarf an indikationsspezifischen Arzneimitteln Der europäische Arzneimittelmarkt ist ein stabiler Wachstumsmarkt und wird von Arzneiwerk AG überwiegend mit deutschen Medikamenten beliefert. Arzneiwerk AG gehört in Deutschland zu den großen Unternehmen im Bereich Specialty Pharmacy.

Sascha Knoche

Vorstand

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren Arzneiwerk AG Vida (die 'Aktien') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Aussender: Arzneiwerk AG VIDA Adresse: Ordensmeisterstraße 15-16, 12099 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Sascha Knoche Tel.: +49 170 8257343 E-Mail: s.knoche@arzneiwerk.ag Website: arzneiwerk.ag

ISIN(s): DE000A289B07 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Tradegate; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

