Ist Toncoin noch zu stoppen? - Der Telegram-Coin macht heute fast 10 % Gewinn!

Der gesamte Kryptomarkt inklusive vieler großer Coins wie Solana, Bitcoin oder Ethereum bewegt sich derzeit seitwärts. Und das ist schon ein Glücksfall, denn die Korrektur letzte Woche hätte sich leicht und schnell in einen ausgewachsenen Crash verwandeln können. Dennoch haben sich $BTC und die meisten großen Altcoins nach einer kurzen Erholung weitestgehend stabilisiert.

Doch Toncoin ($TON) geht derzeit weit über eine bloße Stabilisierung hinaus! Der Telegram-Coin konnte in letzter Zeit mit mehreren großen Tagesgewinnen punkten. Und auch heute bildet $TON mit fast 10 % Gewinn wieder den stärksten Altcoin. Doch der Chart zeigt: Das Potenzial von Toncoin könnte noch viel höher liegen.

(Toncoin erzielt heute einen Tagesgewinn von fast 10 % in den letzten 24 Stunden - Quelle: coinmarketcap.com)

Schafft TON jetzt den Anstieg auf 14 Dollar?

Was Toncoin von den meisten anderen großen Altcoins unterscheidet, ist, dass der Kurs bereits wieder einen neuen Aufwärtstrend gebildet hat. Und dieser scheint derzeit mit jedem Tag stärker zu werden, was Hoffnungen für die zukünftige Entwicklung von TON weckt.

Seit dem schwarzen Montag ist der Kurs von Toncoin um über 48 % angestiegen! Der gesamte Anstieg geschah auch noch unter hohem Volumen, was zeigt, wie viel Kaufdruck in der aktuell 8. größten Kryptowährung herrscht.

(Toncoin hat wieder einen Aufwärtstrend gebildet und steigt unter hohem Volumen an - Quelle: tradingview.com)

Basierend auf den aktuellen und vergangenen Bewegungen von TON scheint eine Rallye von 100 % sehr wahrscheinlich zu sein. Das würde einen Anstieg auf etwa 14 Dollar oder sogar etwas mehr bedeuten. Die einzige große Hürde läge hier beim Allzeithoch, das erst am 15. Juni markiert wurde und bei 8,24 Dollar liegt.

ATHs bilden in der Regel Widerstände, an denen es oft zu einer Konsolidierung kommt. Die Stärke der Bewegung von $TON lässt aber darauf schließen, dass ein Ausbruch über das Allzeithoch sehr wahrscheinlich ist. Vor allem, wenn der gesamte Kryptomarkt wieder eine Erholung ansetzt. Doch derzeit gibt es einen Meme-Coin, der deutlich mehr Gewinnpotenzial hat als TON.

Lerne jetzt $PLAY kennen.

Weshalb $PLAY bald mehr Gewinn als TON erzielen könnte

Toncoin wurde ursprünglich als Telegram-Coin bekannt. Genau wie TON ist auch PlayDoge ($PLAY) ein Coin, der zu einem exklusiven Netzwerk gehört. Nämlich dem Netzwerk der Spieler des gleichnamigen P2E-Begleitspiels.

In diesem geht es darum, ein Haustier zu füttern und zu pflegen, wofür alle Spieler über Play-to-Earn $PLAY-Token erhalten. Diese können in den Staking-Pool für ein passives Einkommen gegeben, im Spiel als In-Game-Währung gegen Belohnungen getauscht oder an den Börsen gehandelt werden.

Das Interesse der Anleger an PlayDoge, sowohl an dem Coin als auch an dem Spiel, geht jetzt bereits durch die Decke! Denn, obwohl der Meme-Coin sich erst seit wenigen Wochen im Vorverkauf befindet und noch nicht einmal an Börsen gehandelt wird, folgen fast 24.000 Anleger der Entwicklung von $PLAY. Das ist wohl einer der Gründe, weshalb viele Analysten glauben, PlayDoge könnte nach dem Start Gewinne von x10 bis x20 erzielen.

Solche hohen Prognosen wecken beim ein oder anderen Anleger wohl Skepsis oder sogar Misstrauen an der Seriosität des Coins. Deshalb haben die Entwickler das gesamte Projekt um PlayDoge eingehend von der unabhängigen Prüfstelle SolidProof prüfen lassen. Das Ergebnis: PlayDoge ist absolut seriös und sicher. Abgesehen von den herkömmlichen Verlustrisiken jedes Investments. Allerdings erhöht der Vorverkauf von PlayDoge in weniger als 2 Tagen seinen Presale-Preis. Anleger mit großen Zielen sollten sich das nicht entgehen lassen!

Jetzt rechtzeitig einsteigen und in $PLAY investieren.

