Der DAX hat am Mittwoch den siebten Börsentag in Folge mit einem Gewinn abschließen können. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 17.885,60 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Donnerstag dürfte es für den deutschen Leitindex weiter nach oben gehen. Am Morgen taxiert der Broker IG des DAX 0,5 Prozent höher auf 17.967 Punkte.Auf der Terminseite ist es am heutigen Handelstag relativ ruhig. Nach der Ergebnisflut zuletzt stehen aber auch heute noch ein paar Quartalszahlen auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...