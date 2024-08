EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Positiver Gesamtjahresausblick trotz konjunkturell und weltpolitisch unsicherer Lage Essen, 15. August 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat heute ihren Halbjahresabschluss für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse in der ersten Jahreshälfte stiegen leicht um 0,3 % auf 61,6 Mio. Euro (1. Hj. 2023: 61,3 Mio. Euro), nachdem im ersten Quartal 2024 noch ein Rückgang zu verzeichnen war. Der Auslandsumsatz erhöhte sich auf 50,6 Mio. Euro (1. Hj. 2023: 47,1 Mio. Euro), entsprechend einem Anteil in Höhe von 82,1 % vom Gesamtumsatz. Der in den letzten Jahrzehnten vorangetriebene systematische Ausbau des Auslandsgeschäftes und die Erweiterung der Geschäftstätigkeit auf weitere Branchen wie die Kälte- und Kühltechnik oder den Schiffs- bzw. Maschinenbau wirken jetzt den starken Nachfrageschwankungen in Deutschland mit einem international und branchenübergreifend diversifizierten Kunden- und Produktportfolio entgegen. Der Rohertrag lag mit 37,5 Mio. Euro rund 2,7 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (34,8 Mio. Euro). Aufgrund des deutlichen Anstiegs des Rohertrags konnte trotz Kostensteigerungen das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Vorjahreszeitraum konstant bei 10,4 Mio. Euro gehalten werden. Somit blieb auch die EBITDA-Marge mit 16,9 % erneut auf hohem Niveau. Das operative Ergebnis (EBIT) reduzierte sich hingegen leicht um 0,3 Mio. Euro auf 7,6 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (7,9 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag bei weiterhin robusten 12,4 % (1. Hj. 2023: 12,9 %). Zurückzuführen ist der leichte Rückgang auf gestiegene Abschreibungen im Zuge erheblicher Investitionen in den vergangenen Jahren. Der Halbjahresüberschuss nach Steuern blieb mit 3,8 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert von 4,0 Mio. Euro. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: "Trotz eines sehr anspruchsvollen Marktumfeldes konnten wir im laufenden Geschäftsjahr den Umsatz leicht steigern, was nicht zuletzt ein Resultat der Innovationen und Investitionen der letzten Jahre ist. Wir erwarten für das zweite Halbjahr vor dem Hintergrund gesunkener Leitzinsen eine wieder leicht anziehende Nachfrage und infolgedessen für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Bereich bei stabiler EBITDA-Marge. Dabei hilft uns sowohl die Diversifizierung unseres Kundenportfolios als auch unsere Anstrengungen in die Digitalisierung und Automatisierung unserer Prozesse und Maschinen. SANHA schafft es dank hoher Resilienz des Geschäftsmodells auch in schwierigen Zeiten ein erfolgreicher und verlässlicher Partner zu sein." Der vollständige Halbjahresbericht 2024 ist unter https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/Investor-Relations/Dokumente/ veröffentlicht. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik und Industrie u. a. zur Trink- und Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist SANHA die Nummer 4 in Europa. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist in 50 Ländern aktiv. In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 10.000 Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe Investor Relations / Presse: Fabian Kirchmann / Johannes Kaiser

