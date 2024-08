HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S nach Quartalszahlen von 16,20 auf 15,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Düngerkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen, das operative Ergebnis sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Aron Ceccarelli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2024 bis 2026. Insgesamt sei der Quartalsbericht diesmal kein großes Ereignis gewesen - keine großen Enttäuschungen und keine allzu positiven Überraschungen wie sonst üblich./edh/ajx



