© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E



Die beiden Mid-Cap-Werte Evotec und TUI haben am Mittwoch ihre Quartalszahlen präsentiert. Auf welche Trendbewegungen müssen sich Anleger jetzt einstellen?Die Aktien der beiden MDAX-Werte Evotec und TUI eint, dass ihre in diesem Jahr erzielten Performances bislang bescheiden ausgefallen sind. Gegenüber dem Jahreswechsel notieren die Anteile des Reisekonzerns mit einem Minus von 21 Prozent. Beim Hamburger Wirkstoffforscher sind es sogar -72 Prozent, was der Aktie den letzten Platz im Mid-Cap-Index einbringt. Wie steht es nach den Zahlen um die Aktien? Viele der leidgeprüften Anleger dürften darauf gehofft haben, dass die am Mittwoch veröffentlichten Quartalsberichte für Befreiungsschläge …