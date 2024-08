Martin Friedrich (Lansdowne Partners Austria): Diesmal kommt es anders! Oder doch nicht?

Juni 2024 -

2024 war bisher ein wahrer Höhenflug für Investoren. Viele Indizes erreichten neue Höchststände. Trotz seines eher konservativen Aktienanteils von etwa 40% hat der Endowment Fund an dieser positiven Entwicklung teilgenommen und ist auf dem Weg zu einem seiner besten Jahre. Morningstar hat ein 5-Sterne-Rating für den ersten vollen 5-Jahres-Zeitraum in der Geschichte des Fonds bestätigt1.

Trotz dieser guten Nachrichten machen wir uns Sorgen. Als Fondsmanager haben wir die treuhänderische Pflicht, uns vor möglichen Überraschungen in Acht zu nehmen. Und es sieht so aus, als könnten wir genau das erleben. Ein seltener Rezessionsindikator wurde durch den Arbeitsmarktbericht der letzten Woche ausgelöst. Die so genannte "Sahm-Regel" besagt, dass immer dann, wenn der Dreimonatsdurchschnitt der Arbeitslosenquote um mindestens einen halben Prozentpunkt gegenüber dem Tiefstand der vorangegangenen 12 Monate ansteigt, eine Rezession eingesetzt hat. Ab Juli 2024 ist dies nun wieder der Fall2.

Die Sahm-Regel ist nicht perfekt, aber ziemlich genau. In den letzten 75 Jahren hat sie nur zweimal ein falsches Signal gegeben: 1959 und 2003. In allen anderen Fällen hat eine Rezession stattgefunden - meist sogar schon begonnen -, wenn dieses Signal ausgelöst wurde. Untermauert wird dieses Szenario aktuell durch den Überraschungsindex der Citigroup, der im letzten Dreimonatszeitraum eingebrochen ist.

Bestätigt sich das Signal, könnten Aktienmärkte kurz vor einem Höchststand stehen. Ein guter Zeitpunkt also, um unser taktisches Asset Allocation-Programm vorzustellen. Wie sich herausstellt, ist der Endowment Fund bereits konservativ positioniert und untergewichtet in Aktien. Aber warum? Wie kamen wir zu dieser vorsichtigen Einschätzung, vor allem noch bevor die Sahm-Regel ausgelöst wurde?

1 Gilt für die älteste Anteilsklasse (D1), welche einzig seit 5 Jahren existiert2 Der 3-Monats-Durchschnitt liegt bei 4,0% und damit genau 0,5% über dem Durchschnitt der vorangegangenen 12 Monate