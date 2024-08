Für knapp 1 Mrd. $ übernimmt das Unternehmen einen Fahrzeugspezialisten aus den USA - Loc Performance. Durch diese Übernahme weitet der Rüstungskonzern sein Geschäft mit dem US-Militär aus, vergrößert seine industrielle Basis in den USA und schafft weitere Zugänge für seine Technologien in Nordamerika. Die Investition folgt der Strategie von RHEINMETALL für Wachstum in den Vereinigten Staaten, die für den Konzern künftig ein bedeutendes Kerngeschäft sein werden. Der Aktie gibt das heute Aufschwung.



