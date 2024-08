Mister Spex hat ein intensives Restrukturierungsprogramm gestartet, um die Rentabilität und die nachhaltige Cash-Generierung in den nächsten zwei Jahren zu verbessern. Es wird erwartet, dass die Initiative das EBITDA um mehr als EUR 20 Mio. erhöht wird, hauptsächlich im GJ 25 und darüber hinaus, mit einem erwarteten Mittelabfluss von etwa EUR 9 Mio., hauptsächlich in H2 2024. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Schließung aller internationalen Filialen und die Reduzierung der Personalkosten. Obwohl die vorläufigen Ergebnisse für Q2/H1 24 weitgehend den Erwartungen entsprachen, hat das Unternehmen seine Prognose für 2024 revidiert und erwartet nun einen Nettoumsatz zwischen EUR 210-230 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen +1% und -4%. Die Analysten von mwb research begrüßen den Schritt, das Geschäft zu straffen und sich darauf zu konzentrieren, einen positiven Cashflow zu erzielen. Mit fast EUR 100 Mio. an liquiden Mitteln sei die Bruttoliquidität höher als die aktuelle Marktkapitalisierung, was darauf hindeute, dass das Unternehmen unterbewertet sei. Die Analysten bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 6,20 (zuvor EUR 6,50). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE