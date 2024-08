Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.08.2024

Kursziel: 3,10 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monate

von:

Letzte 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,10.

Zusammenfassung:

clearvise hat überzeugende H1-Zahlen präsentiert, die unsere Schätzungen aufgrund einer höher als erwarteten Stromproduktion übertroffen haben. Im Vergleich zu H1/23 ist clearvise das Kunststück gelungen, trotz geringerer Stromproduktion und niedrigerer durchschnittlicher Stromverkaufspreise ein höheres Nettoergebnis zu erzielen (EUR2,3 Mio. versus EUR1,7 Mio.). Grund dafür waren deutlich niedrigere Abschreibungen und Finanzaufwendungen. clearvise hat ihre Guidance für das laufende Jahr bestätigt. Nach den besser als erwarteten Halbjahreszahlen halten wir an unserer Umsatz- und AEBITDA-Schätzung fest, die beide leicht oberhalb der Guidance liegen. Im Mai hatte das Unternehmen den Solarpark Wolfsgarten (43 MW) seinem Portfolio hinzugefügt und die operative Portfolio-Kapazität damit auf 316 MW ausgebaut. Die H1-Zahlen bestätigen unsere positive Sicht auf das Unternehmen. Wir empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf bei einem unveränderten Kursziel von EUR3,10.



First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.10 price target.



Abstract:

clearvise presented convincing H1 figures which exceeded our forecasts due to higher than expected power production. Compared to H1/23, clearvise managed the feat of achieving a higher net result (EUR2.3m versus EUR1.7m) despite lower electricity production and lower average electricity sales prices. The reasons for this were significantly lower depreciation and financial expenses. clearvise confirmed guidance for the current year. Following the better-than-expected half-year figures, we are maintaining our sales and AEBITDA forecasts, both of which are slightly above guidance. In May, the company added the Wolfsgarten solar park (43 MW) to its portfolio and thus expanded its operating portfolio capacity to 316 MW. The H1 figures confirm our positive view of the company. We maintain our Buy recommendation at an unchanged EUR3.10 price target.



