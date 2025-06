EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Personalie

clearvise AG: Vorstandsvorsitzende erwägt, zum Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit am 28. Februar 2026 aus dem Vorstand auszuscheiden



30.06.2025 / 07:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung



clearvise AG: Vorstandsvorsitzende erwägt, zum Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit am 28. Februar 2026 aus dem Vorstand auszuscheiden



Frankfurt, 30. Juni 2025 - Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wurde heute von der Vorstandsvorsitzenden Frau Petra Leue-Bahns darüber informiert, dass sie erwägt, aus privaten Gründen nicht erneut für die Wiederbestellung als Vorstand zur Verfügung zu stehen und aus dem Vorstand mit Wirkung zum Ablauf ihrer aktuellen Amtszeit am 28. Februar 2026 auszuscheiden. Eine endgültige Entscheidung hat Frau Leue-Bahns allerdings noch nicht getroffen.



Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de



Ende der Insiderinformation



30.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com