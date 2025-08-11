EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
AD-HOC-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
Strategiewechsel: Prüfung eines vollständigen Outsourcings operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo; Mögliches Ausscheiden von Herrn Manuel Sieth aus dem Vorstand
Frankfurt, 11. Aug. 2025. Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) informiert, dass der Vorstand dem Aufsichtsrat in der heutigen Aufsichtsratssitzung einen strategischen Wandel in der Geschäftsstruktur vorgestellt hat und nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen hat, diesen einzuleiten. Im Fokus dieses vor dem Hintergrund veränderter Marktbedingungen erfolgenden Wandels steht dabei die Positionierung der Gesellschaft als sogenannte YieldCo - d.h. als Unternehmen mit stabilen, planbaren Ausschüttungen aus dem bestehenden Portfolio an europäischen Wind- und Solarparks mit dem Ziel einer optimierten Dividendenausschüttung an die Aktionäre.
Ende der Insiderinformation
2182358 11.08.2025 CET/CEST