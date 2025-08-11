EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Strategiewechsel: Prüfung eines vollständigen Outsourcings operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo; Mögliches Ausscheiden von Herrn Manuel Sieth



AD-HOC-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Strategiewechsel: Prüfung eines vollständigen Outsourcings operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo; Mögliches Ausscheiden von Herrn Manuel Sieth aus dem Vorstand Frankfurt, 11. Aug. 2025. Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) informiert, dass der Vorstand dem Aufsichtsrat in der heutigen Aufsichtsratssitzung einen strategischen Wandel in der Geschäftsstruktur vorgestellt hat und nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen hat, diesen einzuleiten. Im Fokus dieses vor dem Hintergrund veränderter Marktbedingungen erfolgenden Wandels steht dabei die Positionierung der Gesellschaft als sogenannte YieldCo - d.h. als Unternehmen mit stabilen, planbaren Ausschüttungen aus dem bestehenden Portfolio an europäischen Wind- und Solarparks mit dem Ziel einer optimierten Dividendenausschüttung an die Aktionäre.



Im Zuge dieses Strategiewechsels prüft die Gesellschaft ein teilweises oder vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH. Hiermit soll eine Verschlankung der Unternehmensstruktur sowie eine Optimierung der Kosten unter gleichzeitiger Reduzierung der operativen Risiken erreicht werden. Nicht betroffen davon ist der operative Betrieb der Bestandsprojekte einschließlich der daraus resultierenden Umsätze.



Die geplante Maßnahme beinhaltet unter anderem die mögliche Übertragung wesentlicher Geschäftsaktivitäten und Mitarbeiter auf die Tion Renewables GmbH. Ziel ist eine klare Trennung zwischen operativem Geschäft bei der Tion Renewables GmbH und der Rolle der clearvise AG als Ertragsvehikel (YieldCo) innerhalb der Unternehmensgruppe. Hieraus werden langfristig deutliche Kostenvorteile für die clearvise AG erwartet.



Derzeit befindet sich der Prozess in einer frühen Prüfungsphase. Konkrete Entscheidungen, insbesondere zur tatsächlichen Umsetzung sowie zu strukturellen und personellen Auswirkungen, sind noch nicht getroffen worden. Der Vorstand wird den Kapitalmarkt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben über die weiteren Entwicklungen informieren.



Der Finanzvorstand der Gesellschaft, Herr Manuel Sieth, hat mitgeteilt, dass er in diesem Zusammenhang beabsichtigt, mit Wirkung zum 01. Oktober 2025 in die Geschäftsführung der Tion Renewables GmbH zu wechseln und damit voraussichtlich zum Ablauf des 30. September 2025 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft entwickelt derzeit eine umfassende Nachfolgeplanung für den Vorstand; die Vorstandsvorsitzende Frau Petra Leue-Bahns wird danach bis auf Weiteres als Alleinvorständin der Gesellschaft fungieren. Der Kapitalmarkt wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben über die weiteren Entwicklungen informiert.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks.



Der profitable Betrieb des Portfolio liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).



