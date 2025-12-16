EQS-News: clearvise AG
Frankfurt, 16. Dezember 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, vermeldet bedeutende Fortschritte in ihrem italienischen Projektportfolio. Für das norditalienische PV-Projekt Tezze erhielt clearvise in der deutlich überzeichneten ersten GSE-Auktion einen ertragsstarken Tarifzuschlag in Höhe von 71 EUR pro MWh über 20 Jahre. Die Spanne der erfolgreichen Auktionsgebote lag zwischen 49 EUR und 62 EUR, bei einem durchschnittlichen Zuschlagspreis von rund 52 EUR. clearvise hat einen Zuschlag für einen Basistarif von 61 EUR pro MWh für norditalienische Projekte wie Tezze erhalten, darüber hinaus einen Zuschlag von 10 EUR pro MWh, um einen fairen Wettbewerb zwischen Nord- und Süditalien zu ermöglichen.
Der profitable Betrieb des Portfolios liegt im Fokus der Gesellschaft, sie verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).
