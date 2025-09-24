EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
AD-HOC-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
Umsetzung des Strategiewechsels: Vollständiges Outsourcing operativer Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH im Rahmen der Ausrichtung als YieldCo
Frankfurt, 24. Sep. 2025. Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) informiert, dass der Vorstand der Gesellschaft heute den Abschluss eines Vertrages über ein vollständiges Outsourcing aller operativen Geschäftsbereiche an die Tion Renewables GmbH beschlossen hat. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in seiner heutigen Aufsichtsratssitzung die erforderliche Zustimmung erteilt. Die Gesellschaft hat den entsprechenden Outsourcing-Vertrag unmittelbar nach der Beschlussfassung des Aufsichtsrates abgeschlossen.
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|clearvise AG
|Eschenheimer Anlage 1
|60316 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 247439232
|E-Mail:
|info@clearvise.com
|Internet:
|www.clearvise.com
|ISIN:
|DE000A1EWXA4
|WKN:
|A1EWXA
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2203436
