© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jacob Kupferman



Der Hedgefonds von David Tepper hat im zweiten Quartal seine Nvidia-Position und seine Anteile an einigen anderen führenden Technologieunternehmen reduziert, wie aus Wertpapierunterlagen hervorgeht.Während David Teppers Appaloosa Management seinen Anteil an Alibaba im zweiten Quartal um etwa 7 Prozent reduzierte, bleibt der chinesische E-Commerce-Riese die größte Position des Fonds und macht 12 Prozent oder 756 Millionen US-Dollar seines 6,2 Milliarden US-Dollar schweren Aktienportfolios aus, wie aus einem am Mittwoch eingereichten 13F-Bericht hervorgeht. Tepper hat auch seine Investitionen in andere chinesische Unternehmen angepasst und Anteile an JD.com, KE Holdings und zwei chinesischen …