15. August 2024

Planungsskizzen der Epanko-Graphitaufbereitungsanlage abgeschlossen

Bohrungen zu Erschließung der Infrastruktur haben begonnen

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQB: ECGFF) freut, die Fertigstellung des endgültigen Entwurfs für die Graphitaufbereitungsanlage mit 73.000 Tonnen pro Jahr durch METC Engineering and Construction (METC), ein in Südafrika ansässiges Ingenieurbüro, bekannt zu geben.

Das Projekt wurde von METC-PaulSam JV, einem in Tansania ansässigen Partner, geleitet. Der folgende Link bietet einen 3D-Überblick über die geplante Aufbereitungsanlage.

Flyover-Video ansehen: https://youtu.be/a-k6VhApfWY

Der 3D-Überflug bietet einen detaillierten Überblick über die Aufbereitungsanlage, die nach den höchsten technischen Standards konzipiert wurde. Sie entspricht damit der bankenunabhängigen Due-Diligence-Prüfung und ist auf die sehr günstigen Eigenschaften dieses Projekts wie die hohe Aufbereitungsausbeute und den hohen Konzentratgehalt zugeschnitten.

Die endgültige Anlagenplanung folgt auf die jüngsten Due-Diligence-Besuche vor Ort, die im vergangenen Quartal von der KfW IPEX-Bank, Euler Hermes und technischen, ökologischen und sozialen Beratern durchgeführt wurden.

Das Unternehmen freut sich auch, mitteilen zu können, dass das geotechnische Bohrprogramm in Epanko, Tansania, begonnen hat. Dieses Programm wird die geotechnischen Parameter für die geplante Graphitverarbeitungsanlage Epanko, die Abraumlager (TSF) und die Wasserspeicheranlage (WSF) festlegen und sicherstellen, dass die endgültige TSF-Konstruktion den technischen Standards entspricht, die im Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) festgelegt sind.

Das Programm umfasst 22 Bohrungen mit einer Länge von 450 m und 67 geotechnische Testgruben.

Die Eigenschaften des Epanko-Projekts wurden durch den von der Bank ernannten unabhängigen technischen Sachverständigen (ITE) überprüft. In Verbindung mit der jüngsten Erzreserve, bei der branchenweit führende 82 Prozent nun in die Kategorie "nachgewiesen" fallen, bietet dies das höchste Maß an Vertrauen (siehe Meldung vom 25. Juli 2024).

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams und David Drabble zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. David Williams ist ein Vollzeitangestellter von ERM und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists (#4176) (RPGeo). David Drabble ist ein Vollzeitangestellter von EcoGraf Ltd. und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#307348). David Williams und David Drabble verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier in Betracht gezogen werden, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die sie ausüben, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. David Williams und David Drabble stimmen der Veröffentlichung der Informationen in diesem Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu. David Drabble übernimmt die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Abschnitten 1 und 2 der JORC-Tabelle 1, während David Williams die Verantwortung für Angelegenheiten im Zusammenhang mit Abschnitt 3 der JORC-Tabelle 1 übernimmt.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Erzreserve beziehen, wurden von Steve O'Grady zusammengestellt. O'Grady, der Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#201545) ist, ist ein Vollzeitmitarbeiter von Intermine Engineering und erstellte die Schätzung der Erzreserven auf der Grundlage der von Herrn Williams bereitgestellten Daten und geologischen Informationen. O'Grady verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Schätzung, Bewertung, Evaluierung und wirtschaftliche Gewinnung der Erzreserven, die er vornimmt, relevant sind, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals Resources and Ore Reserves zu qualifizieren. O'Grady erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem die Informationen erscheinen, in diesen Bericht aufgenommen werden.

Über EcoGraf

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

