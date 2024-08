© Foto: Ted S. Warren/AP/dpa



Die israelische Airline frischt ihre Flotte auf und kauft dazu beim krisengeplagten US-Flugzeugbauer ein. Die guten Nachrichten lassen Anleger aber dennoch kalt.Wenige Tage nach dem Bekanntwerden neuer Produktionsprobleme hat US-Flugzeugbauer Boeing einen neuen Großauftrag an Land gezogen. El Al Israel Airlines unterzeichnete am Donnerstag einen milliardenschweren Deal mit Boeing über den Kauf von bis zu 31 Flugzeugen des Typs 737 MAX. Der Vertrag mit einem Volumen von bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar sieht die Modernisierung der Kurzstreckenflotte von El Al vor - die aktuellen Boeing 737-800 und 737-900 Modelle sind in die Jahre gekommen. Der Vertrag umfasst den festen Kauf von 20 737 MAX …