Berlin - Die Pläne der Bundesregierung für eine deutsche Olympiabewerbung 2036 oder 2040 stoßen in der Bevölkerung auf verhaltene Zustimmung. Im am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometer gaben 54 Prozent der Befragten an, eine Bewerbung Deutschlands um die Spiele in den nächsten Jahren zu begrüßen.



Keine Begeisterung für eine Olympiabewerbung Deutschlands zeigen insgesamt 41 Prozent. Mit Blick auf die Altersgruppen gab es aber Unterschiede: So befürwortet 59 Prozent der Unter-35-Jährigen, aber nur 48 Prozent der Über-60-Jährigen die Pläne.



Die Bundesregierung hatte während der Spiele in Paris angekündigt, eine deutsche Bewerbung zu unterstützen. Dafür favorisiert sie das Jahr 2040, aber auch 2036 ist im Gespräch. Der zweite Vorschlag gilt allerdings als problematisch, da die Spiele in Deutschland dann genau 100 Jahre nach den von den Nationalsozialisten zu Propagandazwecken missbrauchten Wettbewerben 1936 in Berlin stattfinden würden.



Die Umfrage zum Politbarometer wurde in der Zeit vom 12. bis zum 14. August von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Dabei wurden 1.334 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch und online befragt.