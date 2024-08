GBP/USD gewinnt nach dem Rückgang des VPI in den USA am Vortag wieder an Boden - Die Erwartungen an eine gemäßigte Fed und ein positiver Risikoton belasten den USD und bieten Unterstützung - Händler erwarten nun vor den US-Makrodaten Impulse vom britischen BIP-Druck - Das Währungspaar GBP/USD verzeichnet während der Sitzung in Asien am Donnerstag ...

