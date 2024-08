Die BMW-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Anstieg im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier 0,2 Prozent höher bei 80,18 Euro. Trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal zeigten sich Anleger optimistisch. Der Automobilhersteller meldete einen Umsatz von 36,94 Milliarden Euro, was einem leichten Rückgang von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Analysten bleiben zuversichtlich

Experten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 106,15 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 16,61 Euro. Obwohl das 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro noch in einiger Entfernung liegt, deuten die jüngsten Kursbewegungen auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Unternehmens hin.

[...]

Hier weiterlesen