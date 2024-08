EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE beschließt Aktienrückkauf



Oldenburg, 15. August 2024. Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute beschlossen, im Zeitraum vom 16. August 2024 bis zum 30. Mai 2025 bis zu 250.000 eigene Aktien im Volumen von bis zu 20 Mio. Euro über die Börse zurückzukaufen. Dies entspricht einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, eigene Aktien von insgesamt bis zu 10 Prozent des Grundkapitals zu erwerben. Die auf diesem Wege erworbenen eigenen Aktien der Gesellschaft sollen für die nach der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 15. Juni 2022 zulässigen Zwecke verwendet werden. Weitere Details werden von der CEWE Stiftung & Co. KGaA vor und während des Programms bekannt gegeben. Mitteilende Person: Axel Weber Leiter Investor Relations

