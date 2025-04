Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) ungeachtet der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen alle Ziele erreicht oder sogar übertroffen. In der Folge reduziert der Analyst das Kursziel, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage basiere die erfolgreiche Entwicklung auch 2024 maßgeblich auf dem Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 85 Prozent des Konzernumsatzes entfalle. Als europäischer Marktführer verfüge CEWE hier über eine hervorragende Marken- und Marktpositionierung als innovationsstarker Premium-Anbieter. Der Bestseller sei und bleibe das CEWE FOTOBUCH, das mit über 92 Millionen verkauften Exemplaren seit der Markteinführung im Jahr 2005 das erfolgreichste Fotobuch in Europa darstelle. Mit einer Cash-Position von 150,3 Mio. Euro, keinen Bankverbindlichkeiten und einer Eigenkapitalquote von 59,1 Prozent präsentiere sich die Bilanz grundsolide. In der Folge reduziert der Analyst aus bewertungstechnischen Gründen das Kursziel auf 143,00 Euro (zuvor: 148 Euro), erneuert aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.04.2025, 12:20 Uhr)



