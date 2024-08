Der Ausbau der Photovoltaik lag laut den Daten der Bundesnetzagentur im Juli 2024 bei 1404 MW. Das ist der höchste Wert seit Januar 2024 (1.569 MW). Um das Ziel von 215 GW im Jahr 2030 zu erreichen, wären von heute an gerechnet monatlich 1.592 MW nötig. Dieser Wert wurde in den letzten zwölf Monaten allerdings nie erreicht. Einer Auswertung des Solar-Großhändlers EWS ist im Vergleich zum Vorjahr im Juli 2024 der Photovoltaik-Zubau in den Leistungsklassen über 30 kW gestiegen. Bei Kleinanlagen unter ...

