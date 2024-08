Das Solardach für St. Karl Borromäus in Nürnberg-Mögeldorf ist 800 Quadratmeter groß und hat eine Leistung von 123 Kilowatt. Farbe und Höhe der Solarmodule entsprechen optisch den bis dahin genutzten schwarzen Schindeln. Mitte 2023 hat der bayerische Landtag das neue Denkmalschutzgesetz des Freistaats verabschiedet, das den Bau von Photovoltaik-Anlagen und Windrädern an oder in der Nähe von Bau- und Bodendenkmälern erleichtert. Voraussetzung dafür ist die Denkmalverträglichkeit des Projekts und dessen denkmalgerechte Einpassung in das Gesamtensemble einer Kommune. Wie das aussehen kann, zeigt ...

