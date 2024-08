Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat im zweiten Quartal trotz sinkender Gewinne die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz stieg um beeindruckende 4,8 Prozent auf 169,3 Milliarden Dollar, was die Prognosen der Analysten deutlich übertraf. Allerdings sank der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr von 7,9 Milliarden auf 4,5 Milliarden Dollar. Trotz dieses Rückgangs reagierte die Börse positiv auf die Zahlen, was sich in einem kräftigen Kursanstieg der Walmart-Aktie widerspiegelte.

Ausblick und Marktreaktion

Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Walmart vorsichtig optimistisch und prognostiziert einen Gewinn pro Aktie zwischen 2,35 und 2,43 Dollar. Die unerwartet guten Quartalsergebnisse sorgten für Begeisterung an der Börse: Im vorbörslichen Handel legte die Walmart-Aktie um mehr als sechs Prozent zu. Diese positive Entwicklung unterstreicht [...]

Hier weiterlesen