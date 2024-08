Die US-Börsen dürften am Donnerstag an ihre jüngsten Gewinne anknüpfen. Konjunkturdaten fielen überwiegend positiv aus, was schon vor Handelseröffnung für gute Stimmung sorgte. Vor allem die Nachrichten aus dem Einzelhandel überzeugten. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn berechnete der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,6 Prozent im Plus bei 40.256 Zählern. Der technologielastige und konjunktursensible Nasdaq 100 wird ein Prozent höher erwartet.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im ...

