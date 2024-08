InduSuiteTM, die Plattform von ESAB für Softwareanwendungen rund um das Schweißen, Schneiden und die Robotik, hat nun die Gasüberwachungssoftware FloCloud eingeführt. Dies ermöglicht es der Branche, Gasprozessparameter zu verfolgen, den Gasverbrauch zu analysieren und Gaslecks und übermäßigen Verbrauch zu erkennen. FloCloud kombiniert die bewährten GCE®-Produkte zur Gassteuerung mit der etablierten WeldCloud-Softwareanwendungsplattform von InduSuite, um einen Gasverteiler mit Mesh-WiFi-fähigen Druck- und Durchflusssensoren zu erstellen, die Daten an die Online-Anwendung FloCloud übermitteln.

FloCloud's dashboard provides complete gas consumption usage from manifold to torch to track analyze and report any over- or under-consumption events. (Graphic: Business Wire)

FloCloud zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Analyse-Dashboard und ein Berichtssystem aus, mit dem jeder Endbenutzerpunkt verfolgt und Benachrichtigungen gesendet werden, sobald der Gasdruck sinkt oder der Gasdurchfluss außerhalb der WPS-Parameter (Weld Procedure Specification) liegt. So können Echtzeitdaten verbessert und der Bedarf an manuellen Überprüfungen reduziert werden.

FloCloud erfasst außerdem den gesamten Gasverbrauch pro Schweißauftrag, pro Schweißer und pro Gesamtprojekt. Anhand dieser Informationen lassen sich Kostenanalysen und Auftragsschätzungen durchführen, da die Gaskosten einfach einem bestimmten Auftrag/Projekt zugeordnet werden können. So können wettbewerbsfähigere Angebote abgegeben und profitablere Projekte durchgeführt werden. Durch die genaue Kenntnis des Gasverbrauchs im Gasversorgungssystem kann auch die planmäßige Wartung besser gesteuert werden, um Dichtungen und andere Verbrauchsmaterialien auszutauschen.

"Hersteller und Verarbeiter stehen vor dem Problem eines hohen Gasverbrauchs und wissen nur wenig darüber, wie viel Gas durch Lecks und übermäßigen Verbrauch verschwendet wird", so Jon Hofmann, Director of Product Management Digital Solutions bei InduSuite, einer Marke von ESAB. "Außerdem wünschten sich unsere Kunden ein Tool, mit dem sie eine Kostenanalyse des Gasverbrauchs durchführen können, um präzise Angebote für Aufträge abgeben zu können. FloCloud löst diese Probleme und sorgt für einen sofortigen ROI."

InduSuite-Kunden mit Vorabzugang zu FloCloud haben folgende Vorteile festgestellt:

Die Beseitigung von Leckagen und übermäßigem Verbrauch ermöglichte es einem Großabnehmer von Gas in der petrochemischen Industrie, mehr als 1 Million Euro an Gaskosten und mehr als 240.000 Liter (8.475 Kubikfuß) an Schweißgas einzusparen.

Ein anderer Kunde verzeichnete einen Verlust von 6.000 pro Tag, weil er die Leitung abschalten musste, um die Gasflaschen auszutauschen. Mit dem Tracking-Mechanismus von FloCloud und der genauen Kenntnis des Gasbedarfs pro Auftrag ist sichergestellt, dass dem Benutzer nie mehr während einer Schicht das Gas ausgeht und der Austausch der Flaschen in den geplanten Pausen oder bei Schichtwechseln erfolgt.

FloCloud wurde für den Einsatz in schwierigen Umgebungen für Gasnutzer mit mittlerem bis hohem Volumen entwickelt, zu denen Gasversorgungsunternehmen, Schweißarbeiten in Öl-, Gas- und petrochemischen Betrieben, Werften und Offshore-Anwendungen sowie Hersteller von Transport-, Bau-, Bergbau- und landwirtschaftlichen Geräten gehören. Künftig wird es auch Angebote für Spezialgase in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Krankenhäuser und Laboranwendungen geben.

Weitere Informationen zu dieser neuen Gasüberwachungslösung erhalten Sie unter FloCloud (indusuite.com).

Über die ESAB Corporation

Die ESAB Corporation wurde 1904 gegründet und ist ein führender Anbieter von Verbundwerkstoffen für die Industrie. Durch seine langjährige Erfolgsgeschichte mit innovativen Produkten, Workflow-Lösungen und seinem Geschäftssystem ESAB Business Excellence (EBX) ist das Unternehmen in der Lage, sein Ziel zu erreichen: Shaping the world we imagine.TM (Die Gestaltung der Welt nach unseren Vorstellungen.) Die ESAB Corporation hat ihren Sitz in North Bethesda, Maryland, beschäftigt rund 9.000 Mitarbeiter und betreut Kunden in etwa 150 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ESABcorporation.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

