Die Siemens-Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld bemerkenswert stabil. Zum Handelsauftakt am XETRA notierte das Wertpapier bei 160,40 EUR und bewegte sich im Tagesverlauf in einer engen Spanne zwischen 159,12 EUR und 160,54 EUR. Mit einem aktuellen Kurs von 159,86 EUR verzeichnet die Aktie einen leichten Anstieg von 0,4 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich bisher auf 124.149 Aktien, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten sehen Potenzial für Kurssteigerung

Experten prognostizieren für die Siemens-Aktie weiteres Wachstumspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 200,30 EUR, was einen möglichen Anstieg von über 25 Prozent bedeuten würde. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 10,48 EUR je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 4,94 EUR erwartet, was [...]

