Kiew - Die Ukraine rückt nach eigenen Angaben in Russland weiter vor. Bereits am Mittwoch sei die Kontrolle über die russische Kleinstadt Sudscha eingenommen worden, teilte der ukrainische Präsident Selenskyj am Donnerstag mit, nachdem es zuvor bereits entsprechende Berichte gegeben hatte.



Mittlerweile sollen ukrainische Truppen in der Region Kursk bis zu 35 Kilometer hinter der Grenze auf russischen Territorium stehen, 1.150 Quadratkilometer und 82 Siedlungen sollen erobert worden sein. Die Ukraine zeigte am Donnerstag außerdem Bilder von angeblich rund 100 in der Region Kursk festgenommenen russischen Soldaten.



Der überraschende Einmarsch ukrainischer Truppen auf russischem Gebiet dauert nun schon über eine Woche an, ohne dass Russland dem wirkungsvoll begegnen kann. An anderer Stelle stehen russische Truppen allerdings auf ungleich größerer Fläche weiterhin tief im ukrainischen Hoheitsgebiet und rücken hier dem Vernehmen nach ebenfalls weiter vor.