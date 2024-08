Die CEWE Stiftung & Co. KGaA bleibt nach dem starken Q1-Jahresauftakt mit deutlichem Umsatzwachstum und gestiegenem Ergebnis auch im zweiten Quartal in der Erfolgsspur: Der Q2-Gruppenumsatz wächst um +8,2% auf 151,5 Mio. Euro (Q2 2023: 140,0 Mio. Euro), das Gruppen-EBIT verbessert sich um +1,4 Mio. Euro bzw. +34,4% im saisonbedingt stets noch negativen Q2 auf -2,7 Mio. Euro (Q2 2023: -4,1 Mio. Euro). Mit dieser hervorragenden Q2-Leistung baut CEWE den EBIT-Ergebnisvorsprung in den ersten sechs Monaten auf +4,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr weiter aus: Das Gruppen-EBIT im ersten Halbjahr 2024 ...

