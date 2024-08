Immer mehr Radrennfahrer:innen setzen auf drahtlose Gangschaltungen, die via Funk Befehle geben. Doch die sind anfällig für Hacker, wie ein Experiment mit dem Marktführer Shimano gezeigt hat. In der Frühzeit der Tour de France sägten skrupellose Fahrer schonmal die Rahmen der Fahrräder ihrer Gegner an, auch vor Vergiftungen sollen manche Rivalen nicht zurückgeschreckt haben. Heute können Saboteure viel subtiler vorgehen. Zum Beispiel, indem sie Funkschaltungen ...

