Die Unilever-Aktie zeigte am jüngsten Handelstag eine volatile Entwicklung an der Londoner Börse. Zunächst verzeichnete das Papier einen Anstieg von 0,4 Prozent auf 47,65 GBP, fiel jedoch im späteren Verlauf um 0,3 Prozent auf 47,12 GBP. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 1.465.168 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt.

Dividendenaussichten und Analystenmeinungen

Trotz der Kursschwankungen bleiben die Prognosen für Unilever stabil. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 1,78 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,48 GBP) darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 46,64 GBP, während für das Geschäftsjahr 2024 ein Gewinn von 2,88 EUR je Aktie prognostiziert wird. Diese Aussichten könnten langfristig orientierte Anleger [...]

