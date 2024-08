Brightcove gewinnt zum zweiten Mal in Folge den renommierten internationalen Preis zur Auszeichnung hervorragender Marketing-, Werbe- und Vertriebstechnologien in der Martech-Branche

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das Unternehmen für Streaming-Technologie, das weltweit höchstes Vertrauen genießt, wurde im Rahmen der 7. jährlichen MarTech Breakthrough Awards zum Gewinner der Auszeichnung "Best Overall Video Marketing Company" ernannt. Die Auszeichnung wird von MarTech Breakthrough durchgeführt, einer führenden Marktforschungsorganisation, von der die besten Unternehmen, Technologien und Produkte in der globalen Marketing-, Vertriebs- und Werbetechnologiebranche prämiert werden.

"Bei Brightcove entwickeln wir unsere Lösungen kontinuierlich weiter, um die Marketing- und Verkaufsstrategien unserer Unternehmenskunden zu verbessern und es ihnen zu ermöglichen, ihre Kunden effektiver anzusprechen und auf dem Weg zum Kauf zu begleiten", sagte Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Die Auszeichnung mit einem MarTech Breakthrough Award im zweiten Jahr in Folge belegt unser Engagement und den erheblichen positiven Einfluss, den unsere Video-Engagement-Lösungen auf das Wachstum und den Erfolg unserer Kunden haben."

Von der Erstellung bis zur Verteilung und den First-Party-Daten bietet die Videoplattform von Brightcove die Technologie und Ressourcen, die Unternehmen benötigen, um die Kontrolle über ihre Videomarketinginhalte zu behalten. Mit Brightcove können Kunden aus allen Branchen die Überzeugungskraft von Videoinhalten nutzen, um neue Zielgruppen zu interessieren und zu begeistern, mehr Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und ihre Marken auszubauen.

Das Unternehmen wurde für seine innovativen und erstklassigen Lösungen für Kunden weltweit als "Best Overall Video Marketing Company" ausgezeichnet, wobei insbesondere sein Angebot "Marketing Studio" hervorgehoben wurde.

Brightcove Marketing Studio hilft Marketingfachleuten, ihre Videostrategie auf ein höheres Niveau zu heben und durch Videos auf ihren Websites, Social-Media-Konten und E-Commerce-Seiten Aufmerksamkeit und Umsatz zu steigern. Das Videomarketingsystem von Brightcove bietet Marketingfachleuten die Tools und Einblicke, die sie benötigen, um ihre Inhalte zu verwalten und im Wettbewerb als Vorteil zu nutzen. Brightcove hat Marketing Studio kürzlich um neue Funktionen erweitert, indem ein benutzerfreundliches, webbasiertes Tool zur Videobearbeitung implementiert wurde, mit dem die Workflows zur Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Videos schneller absolviert werden können. Die Bearbeitungsfunktionen entsprechen den Anforderungen von Marketingfachleuten an Content Creation und sind ohne Vorkenntnisse nutzbar. So wird sichergestellt, dass alle Benutzer unabhängig von ihrem Video-Know-how ihr Potenzial vollständig realisieren können.

Der Zweck der MarTech Breakthrough Awards besteht darin, herausragende Leistungen zu würdigen und Innovation, harte Arbeit und Erfolg in der globalen MarTech-Branche anzuerkennen. Für das diesjährige Programm wurden mehr als 4.000 Nominierungen eingereicht.

Über MarTech Breakthrough

Das MarTech Breakthrough Awards-Programm ist Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Plattform für Marktinformationen und die globale Anerkennung technologischer Innovations- und Führungsleistungen. Das Programm ist der Würdigung hervorragender Leistungen in den Bereichen Marketing, Werbung und Vertriebstechnologie, Produkte und Menschen gewidmet. Die MarTech Breakthrough Awards bieten eine Plattform für die öffentliche Anerkennung der Leistungen bahnbrechender Unternehmen und Produkte für Marketingtechnologie in Kategorien wie Marketingautomatisierung, AdTech, SalesTech, Marketinganalyse, Performancemarketing, CRM, Content- und Social-Marketing, Website, SEM, mobiles Marketing und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter MarTechBreakthrough.com.

Über Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Brightcove entwickelt die weltweit zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen, um eine bessere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen aufzubauen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und über welche Geräte sie kommunizieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, effektiver an Kunden zu verkaufen. Medienführern ermöglicht sie, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, während sie Organisationen ganz allgemein ermöglicht, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Emmy® Awards für Innovationen in Technology und Engineering, durchgängig branchenführender Verfügbarkeit und unübertroffener Skalierbarkeit erweitern wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads, und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

