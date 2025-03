Die mit dem Emmy Award ausgezeichnete intelligente Video-Engagement-Plattform und die Streaming-Lösungen von Brightcove ermöglichen Canela Media, seine Reichweite und Werbeeinnahmen zu steigern

Brightcove, das Unternehmen für intelligentes Video-Engagement, das weltweit das größte Vertrauen genießt, gab heute bekannt, dass Canela Media, ein führendes technologie- und innovationsorientiertes multikulturelles Medienunternehmen, seine Partnerschaft mit Brightcove erweitert, um seinen Streaming-Dienst zu stärken. Durch die mit dem Emmy Award ausgezeichnete Videotechnologie von Brightcove wird Canela Media das Wachstum vorantreiben, indem es die Streaming-Funktionen verbessert, Dienste skaliert und die Einbindung des Publikums intensiviert.

Canela Media erreicht mehr als 60 Millionen Einzelnutzer und liefert authentische Inhalte an das hispanische Publikum in den USA. Das Unternehmen beherbergt mehr als 35.000 Stunden an Inhalten und hat sich bereits als führender Medienanbieter etabliert, der über seine AVOD-Plattform Canela.TV kulturell relevante Inhalte an ein multikulturelles Publikum liefert. Um seine Reichweite noch weiter auszubauen, hat das Unternehmen Brightcove ausgewählt.

"Brightcove ist ein führendes Unternehmen in diesem Bereich, daher war die Ausweitung unserer Beziehung eine natürliche Entscheidung. Die modulare, API-gesteuerte Architektur von Brightcove ermöglicht skalierbare Integrationen in der gesamten Produktpalette, die schnell auf den Markt gebracht werden können, wenn Canela Media das ohnehin schon umfangreiche Contentangebot erweitert", so Peter Gonzalez, Chief Technology Officer bei Canela Media.

Gonzalez fügte hinzu: "Wir nutzen bereits die Vorteile der serverseitigen Anzeigeneinfügung (SSAI), der Videotranscodierung und der Contentverteilungsfunktionen von Brightcove, um unsere Reichweite und das Engagement bei den Zuschauern zu erhöhen. Eine schnelle Markteinführung ist von entscheidender Bedeutung, und die skalierbaren und bewährten Funktionen von Brightcove, unterstützt durch fachkundige professionelle Dienstleistungen, helfen Canela dabei, neue Features zu unseren Direct-to-Consumer-Anwendungen hinzuzufügen und so Innovationen zu fördern, die unsere Zuschauer begeistern."

Das Media Studio von Brightcove und die unterstützenden Insights- und Analysetools wurden entwickelt, um Medienkunden in die Lage zu versetzen, ihr Publikum durch skalierbare, zuverlässige und intelligente Lösungen einzubinden, die zu einer bedeutenden Abonnententreue und einem erheblichen Content-Monetarisierungs- und Geschäftswachstum führen.

Über Canela Media

Canela Media ist ein führendes technologieorientiertes Medienunternehmen, das ein umfassendes Ökosystem für den Kontakt mit einem multikulturellen Publikum bietet. Seine kostenlose Streaming-Plattform Canela.TV versorgt US-Latinos mit kulturell relevanten Inhalten auf Abruf (VOD) und auf seinen Live-Kanälen, einschließlich einer einzigartigen Mischung aus Programmen wie Originals, Canela Music, Canela Kids, Canela Deportes, Canela News und einer umfangreichen Bibliothek mit Novellen und klassischen mexikanischen Filmen.

Die proprietäre Datenlösung von Canela Media, Canela Audience Solutions, verfolgt einen OTT-First-Ansatz zur Identifizierung des hispanischen Publikums auf englisch- und spanischsprachigen OTT-Plattformen und bietet Werbetreibenden eine unübertroffene Reichweite, um Hispanics in den USA zu erreichen. Darüber hinaus ermöglicht die große Reichweite von Canela Media über Premium-OTT-Partner und spanischsprachige Websites in Verbindung mit den eigenen Daten eine erhebliche Reichweite und Skalierung durch sinnvolle und kulturell relevante Verbindungen mit dem neuen hispanischen Mainstream-Publikum.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

