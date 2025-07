Brightcove, das Unternehmen für intelligente Video-Engagement-Lösungen, hat heute ein neues Kapitel in seiner Unternehmensgeschichte aufgeschlagen und damit sein erneutes Bekenntnis zu Innovation, Kundenorientierung und bedeutungsvollen digitalen Erlebnissen bekräftigt. Mit der Unterstützung seines neuen Eigentümers Bending Spoons und unter Einbindung seiner leistungsstarken proprietären KI-Technologie gestaltet Brightcove seine Plattform neu, um den wachsenden Anforderungen von Medien- und Unternehmenskunden gerecht zu werden.

Dies markiert eine strategische Weiterentwicklung in der Produktentwicklung von Brightcove, die innovative Technologien mit einem unermüdlichen Fokus auf die Qualität der Nutzererfahrung verbindet. Das Unternehmen investiert in Bereiche, die für seine Kunden am wichtigsten sind, darunter neue, intern entwickelte KI-Funktionen, verbesserte Monetarisierungstools und eine intuitivere Benutzererfahrung.

Die neue Ausrichtung von Brightcove ist das Ergebnis einer umfassenden Zusammenarbeit mit mehr als 50 Kunden aus verschiedenen Branchen, Regionen und Anwendungsbereichen. Diese Gespräche haben eine Produktstrategie hervorgebracht, die darauf ausgelegt ist, die sich wandelnden Anforderungen moderner Videoteams zu erfüllen und gleichzeitig messbare Geschäftsergebnisse zu liefern.

Im Mittelpunkt dieser Strategie stehen zwei Schwerpunkte: Innovation und Benutzererfahrung. Diese beiden Ziele werden parallel verfolgt, um sicherzustellen, dass Brightcove allen Kunden auch weiterhin bedeutende Verbesserungen bieten kann.

Die Innovationsbemühungen umfassen:

Einführung neuer Funktionen , darunter Ultra-HD-Live-Streaming, eine native Empfehlungs-Engine und ein Pilotprojekt für eine native Webinar- und virtuelle Veranstaltungsplattform.

, darunter Ultra-HD-Live-Streaming, eine native Empfehlungs-Engine und ein Pilotprojekt für eine native Webinar- und virtuelle Veranstaltungsplattform. Erweiterung der KI-gestützten Tools von Brightcove, darunter automatisierte Metadaten-Generierung, Untertitelgenerierung, Übersetzung und Audio-Synchronisation in mehreren Sprachen, intelligentes Videoclipping und -reformatting zur Optimierung für die Veröffentlichung in sozialen Medien sowie intelligente Inhaltsanalyse für präzises Advertising Targeting.

Der Bereich "Quality of Experience" umfasst folgende Maßnahmen:

Verfeinerung der Kernplattform durch gezielte Initiativen wie Unterstützung vertikaler Videos, animierte Miniaturansichten und eine umfassende Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

durch gezielte Initiativen wie Unterstützung vertikaler Videos, animierte Miniaturansichten und eine umfassende Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Implementierung von KI-Funktionen wie vorausschauendes Puffern und adaptive Bitratenoptimierung, um eine reibungslosere Wiedergabe auf allen Geräten und Netzwerken zu gewährleisten.

Ein wichtiger Faktor für diese Transformation ist die proprietäre KI-Technologie von Bending Spoons. Mit einer bewährten Erfolgsbilanz, die die Entwicklung vollständig KI-gestützter Produkte wie Remini sowie die Integration von KI-Funktionen in breiter angelegte Plattformen wie Evernote und Meetup umfasst, bringt Bending Spoons fundiertes technisches Know-how und einen vertikal integrierten Stack mit, der die Bereitstellung beschleunigt und eine nahtlose Integration gewährleistet. Diese Fähigkeiten werden Brightcove in die Lage versetzen, schneller voranzukommen, intelligenter zu entwickeln und vom ersten Tag an ein optimiertes Erlebnis zu bieten.

Luca Ferrari, CEO von Bending Spoons, kommentierte: "Bei Brightcove ist es unser Ziel, eine leistungsstarke und zuverlässige Plattform bereitzustellen, die genau auf die Anforderungen moderner Medien und Unternehmensanwender zugeschnitten ist. Wir freuen uns darauf, unsere neue Produktstrategie zum Leben zu erwecken und die Erkenntnisse unserer Kunden mit der KI-Expertise von Bending Spoons zu kombinieren, um gemeinsam mit unseren Kunden eine langfristige Strategie zu entwickeln."

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die weltweit zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen, um eine bessere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, effektiver an Kunden zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, leistungsfähiger mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren.

Über Bending Spoons

Bending Spoons hat mit seinen digitalen Technologieunternehmen, darunter Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard und WeTransfer bereits eine Milliarde Menschen weltweit erreicht. Die Produkte des Unternehmens werden derzeit von rund 300 Millionen Menschen pro Monat genutzt.

Weitere Informationen finden Sie unter bendingspoons.com.

