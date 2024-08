Die Mercedes-Benz Group-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg an der Börse. Trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal 2024 kletterte der Aktienkurs um 2,7 Prozent auf 59,86 Euro. Dies zeigt das anhaltende Vertrauen der Investoren in den Stuttgarter Automobilhersteller. Der Kurs liegt damit deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 55,08 Euro, welches Ende Oktober 2023 erreicht wurde.

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 11,50 Euro je Aktie. Zudem wird eine Dividende von 5,01 Euro erwartet, was leicht unter der Ausschüttung des Vorjahres liegt. Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Automobilbranche sehen Experten weiteres Potenzial für die Mercedes-Benz-Aktie und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 91,65 Euro aus. Dies deutet auf mögliche Kurssteigerungen in den kommenden Monaten hin.

