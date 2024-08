© Foto: Peter Kneffel - picture alliance/dpa |



Einstelliges KGV, hohe Dividendenrendite, solides Geschäftsmodell. Eigentlich bringt die Sixt-Aktie viel von dem mit, was Value-Anleger suchen. Jefferies sieht nach dem Kursverfall eine Chancen zum Einstieg.Seit Ende April hat die Aktie von Autovermieter Sixt fast 30 Prozent an Wert eingebüßt. Ein heftiger Kursverlust, den Analysten von Jefferies als übertrieben ansehen. Wie Analyst Constantin Hesse in einer neuen Notiz schreibt, biete der aktuelle Kurs von Sixt mit einem 12-Monats-KGV von 9,7 ein historisch günstiges Einstiegsniveau, insbesondere angesichts der soliden operativen Leistung des Unternehmens im zweiten Quartal. Jefferies erhöht sein Kursziel von 110 auf 120 Euro je …