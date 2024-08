NIBE Industrier, ein führender Konzern im Bereich nachhaltiger Energielösungen, verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen erheblichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Der Konzernumsatz sank um 16,8% auf 19,529 Milliarden SEK, während der bereinigte Betriebsgewinn um 67,1% auf 1,185 Milliarden SEK einbrach. Diese Entwicklung wird hauptsächlich auf den Lagerabbau in den Vertriebskanälen, anhaltend hohe Zinssätze und eine historisch niedrige Wohnbauproduktion zurückgeführt.

Aussichten für die zweite Jahreshälfte

Trotz der Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen für die zweite Jahreshälfte vorsichtig optimistisch. NIBE erwartet eine schrittweise Verbesserung der Nachfrage in allen drei Geschäftsbereichen. Ein umfassender Aktionsplan zur Anpassung des Geschäfts an die aktuelle Nachfrage wurde bereits implementiert, mit dem Ziel, jährliche Einsparungen von rund 750 Millionen SEK zu erzielen. Das Unternehmen strebt an, bis 2025 zu den historischen Betriebsmargen in allen Geschäftsbereichen zurückzukehren.

