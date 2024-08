EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Corporate News Deutsche Payment A1M SE lanciert FetchMyFees: KI-gestützte Lösung revolutioniert Payment-Kostenoptimierung für KMU. Berlin, 16. August 2024 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt heute die Markteinführung von FetchMyFees bekannt, einer innovativen, KI-gestützten Lösung zur Optimierung von Zahlungsabwicklungskosten speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Highlights: - FetchMyFees nutzt fortschrittliche KI-Technologie zur ganzheitlichen Analyse und Optimierung von Payment-Gebühren für KMUs. - Die Lösung vergleicht das bestehende Setup der Kunden mit dem umfangreichen Netzwerk der Deutschen Payment A1M SE, das über 30 Zahlungsmethoden und Partnerschaften mit führenden PSPs umfasst. - Zeitgleich mit dem Launch des innovativen Smart Gates wird auch Request-to-Pay integriert, was das Angebot weiter abrundet. FetchMyFees analysiert mittels künstlicher Intelligenz das Transaktionsprofil von KMUs und vergleicht es mit den Möglichkeiten innerhalb des Netzwerks der Deutschen Payment A1M SE. Die Plattform bietet zukunftsorientierte Empfehlungen und kontinuierliche Optimierung, um KMUs stets die bestmöglichen Konditionen zu sichern. Alex Herbst, CEO der Deutsche Payment A1M SE, erklärt: "Mit FetchMyFees setzen wir unsere angekündigte KI-Strategie konsequent um und adressieren gezielt die Bedürfnisse von KMUs. Diese Lösung ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen, erhebliche Einsparungen bei ihren Payment-Kosten zu realisieren, ohne dabei Zeit und Ressourcen von ihrem Kerngeschäft abzuziehen." Herbst fügt hinzu: "Unser Billing Tool ist bereits im Einsatz und wir stehen kurz vor dem Launch unseres innovativen Smart Gates. Dieses neue Gateway wird eine Vielzahl von Funktionen bieten, darunter einen hochperformanten Reverse Proxy, Unterstützung für multiple Shop-Plugins und Payment-Anbieter sowie strikte Einhaltung der PCI DSS 4.0 Anforderungen. Gleichzeitig führen wir Request-to-Pay ein, eine zukunftsweisende Zahlungsmethode, die es Unternehmen ermöglicht, Zahlungsanforderungen direkt und effizient zu stellen. FetchMyFees wird diese Lösungen für unsere KMU-Kunden optimal ergänzen und unser Angebot zu einer umfassenden, zukunftssicheren Payment-Infrastruktur komplettieren." Das Geschäftsmodell von FetchMyFees basiert auf einer Erfolgsgebühr, die nur bei tatsächlich erzielten Einsparungen anfällt. Dies unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die Effektivität seiner Lösung und minimiert das finanzielle Risiko für KMU-Kunden. Die Einführung von FetchMyFees, das bevorstehende Smart Gate und die Integration von Request-to-Pay sind Teil der breiteren KI- und Innovationsstrategie der Deutschen Payment A1M SE. Das Unternehmen erwartet, dass diese Erweiterungen des Produktportfolios wesentlich zum Umsatzwachstum beitragen und die Marktdurchdringung im KMU-Segment erhöhen werden. "Unsere Strategie zielt darauf ab, KMUs mit modernsten Fintech-Lösungen auszustatten, die bisher oft nur Großunternehmen vorbehalten waren," erklärt Herbst. "Mit unserem erweiterten Portfolio, das nun über 30 direkte Zahlungsmethoden und Partnerschaften mit führenden PSPs weltweit umfasst, können wir ein ganzheitliches Ökosystem anbieten, das perfekt auf die Bedürfnisse von KMUs zugeschnitten ist und gleichzeitig unserem Asset-Light-Ansatz entspricht." Kontakt: Deutsche Payment A1M SE - Investor Relations Karl-Liebknecht-Straße 29 A 10178 Berlin E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Die Deutsche Payment A1M SE ist ein führender Anbieter von Zahlungsdienstleistungen mit Sitz in Berlin. Als innovatives Fintech-Unternehmen bietet es maßgeschneiderte Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr und setzt dabei auf modernste Technologien und höchste Sicherheitsstandards.



