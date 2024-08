Als klassischer Chemikalienhändler hängt Brenntag direkt an der wirtschaftlichen Entwicklung. Daher ist es kein Wunder, dass die Brenntag-Aktie (A1DAHH) in den vergangenen drei Monaten schon rund 20 Prozent an Wert verlor. Ebenfalls kein Wunder ist daher auch, dass der Konzern seine Ziele - nach einem durchwachsenen zweiten Quartal - nach unten schraubt. Die Aktie konnte sich nach der Datenvorlage vom Mittwoch anschließend trotzdem knapp behaupten, da der Markt noch schwächere Daten erwartet hatte und die Gewinnprognosen ohnehin schon tiefer lagen.

